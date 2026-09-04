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Химическое оружие Японии нашли на границе России и Китая

Химическое оружие Японии нашли на границе России и Китая

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Остатки химического оружия, оставленного Императорской армией Японии в период Второй мировой войны, были обнаружены на территории провинции Цзилинь в Китае.

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