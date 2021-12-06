Политолог Кедми призвал Россию дать жесткий ответ на «подлость и мерзость» Запада

Москва, 6 декабря. Россия должна отвечать на нападки Запада так, чтобы расплата за «подлость и мерзость» была больше, чем того ожидали иностранные игроки, заявил известный израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».