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Татар-информ

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Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2% в августе

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2% в августе

В России в августе 2026 года продали 56 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

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