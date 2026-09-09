Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2% в августе

В России в августе 2026 года продали 56 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
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