Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером 13 февраля

Президент России Владимир Путин приехал в Кремль из подмосковной резиденции вечером 13 февраля.Об этом сообщил Telegram-канал «Вы слушали маяк», в опубликованном ролике видно, как картеж президента едет по улице в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии