Politico «разложила на пальцах», что выигрывает Трамп от торпедирования Орбаном кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается сорвать финансовую помощь ЕС Украине, «чтобы сделать большой политический подарок Дональду Трампу», утверждает Politico, посвятившая большой материал разбору позиции Венгрии в украинском конфликте.
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