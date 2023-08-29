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Гражданин РФ собирал данные об СВО для США

Гражданин РФ собирал данные об СВО для США

Юрий Кот Скриншот видео из сети   Бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке задержали за шпионаж ещё в мае.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
да понимаю я это всё Ирина, эти коменты пишу уже от злости и бессилия физического.
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18 час.
Анатолий протасевич
и почему только 8 лет -в америке за такое далиб лет100--и без всякого  оправдания ,а у нас всё гладят по головке---в  военное время за такое  предателя приговорить  должны к растрелу  и по делом.
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16 час.
Пенсионер
Обменять по курсу доллара: за одного американца требовать 96 наших.
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15 час.

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