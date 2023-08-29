Юрий Кот Скриншот видео из сети Бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке задержали за шпионаж ещё в мае.
Гражданин РФ собирал данные об СВО для США
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
да понимаю я это всё Ирина, эти коменты пишу уже от злости и бессилия физического.
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18 час.
Анатолий протасевич
и почему только 8 лет -в америке за такое далиб лет100--и без всякого оправдания ,а у нас всё гладят по головке---в военное время за такое предателя приговорить должны к растрелу и по делом.
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16 час.
Пенсионер
Обменять по курсу доллара: за одного американца требовать 96 наших.
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15 час.
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