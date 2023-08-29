Гражданин РФ собирал данные об СВО для США

да понимаю я это всё Ирина, эти коменты пишу уже от злости и бессилия физического.

Анатолий протасевич

и почему только 8 лет -в америке за такое далиб лет100--и без всякого оправдания ,а у нас всё гладят по головке---в военное время за такое предателя приговорить должны к растрелу и по делом.