Вдова Баталова ослепла на фоне переживаний: «От нервов отказало зрение»

Гитана Аркадьевна рассказала о том, как живет без мужа. Алексей Баталов Anatoly Lomokhov/Global Look PressПосле смерти Алексея Баталова его вдова Гитана Аркадьевна и дочь Мария оказались в трудном положении.
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