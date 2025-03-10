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Вдова Баталова ослепла на фоне переживаний: «От нервов отказало зрение»

Вдова Баталова ослепла на фоне переживаний: «От нервов отказало зрение»

Гитана Аркадьевна рассказала о том, как живет без мужа. Алексей Баталов Anatoly Lomokhov/Global Look PressПосле смерти Алексея Баталова его вдова Гитана Аркадьевна и дочь Мария оказались в трудном положении.

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