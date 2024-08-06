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Регионы России

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В Москве открылся винтажный маркет, посвященный Виктору Цою

В Москве открылся винтажный маркет, посвященный Виктору Цою

В Москве проходит фестиваль "Лето в Москве". Все на улицу!", одним из ключевых мероприятий которого является винтажный маркет, посвященный легендарному российскому рок-певцу Виктору Цою.

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