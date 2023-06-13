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Синоптик Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге с 13 по 18 июня

Специалист не исключил, что в определенные дни отметка на термометре может достичь +29 градусов. Сухая погода с температурой воздуха +24…+29 градусов ожидается в Северной столице на протяжении недели с 13 по 18 июня.

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