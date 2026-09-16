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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев про 7 лет без работы тренером: «Я живу футболом. Много разъезжал по стране как амбассадор РФС, у меня есть академия, команда в КФК. Сын играет в Португалии – часто смотрел за тренировками команд»

Новый главный тренер тульского « Арсенала » Дмитрий Аленичев рассказал, чем он занимался во время долгого перерыва в карьере.

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