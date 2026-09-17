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Татар-информ

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Активы «Ашан» и Nestle в России передали во временное управление

Активы «Ашан» и Nestle в России передали во временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компаний «Ашан» и Nestle во временное управление.

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