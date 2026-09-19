Как ВНЖ влияет на доступ к банковским счетам в Европе? Юрист Наталья Таланова отвечает

Почему банк в Европе заблокировал ваши деньги после продажи квартиры? Что банк проверяет, когда просит документы о происхождении капитала? Почему дробление суммы не спасает от проверки в 2026 году? И какая ошибка после продажи бизнеса приводит к блокировке счёта? Юрист Наталья Таланова ответила на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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