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EUROVIEW

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Как ВНЖ влияет на доступ к банковским счетам в Европе? Юрист Наталья Таланова отвечает

Поче­му банк в Евро­пе забло­ки­ро­вал ваши день­ги после про­да­жи квар­ти­ры? Что банк про­ве­ря­ет, когда про­сит доку­мен­ты о про­ис­хож­де­нии капи­та­ла? Поче­му дроб­ле­ние сум­мы не спа­са­ет от про­вер­ки в 2026 году? И какая ошиб­ка после про­да­жи биз­не­са при­во­дит к бло­ки­ров­ке счё­та? Юрист Ната­лья Тала­но­ва отве­ти­ла на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.

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