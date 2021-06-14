Ани Лорак, которую мама в детстве отдала в интернат, поразила отношением к дочери: "Даже не верится..."

Певица Ани Лорак продолжает публиковать яркие фото с праздника, который устроила в честь 10-летия своей дочки Софии Так, 42-летняя артистка поделилась новой порцией снимков с детской вечеринки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.