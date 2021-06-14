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Ани Лорак, которую мама в детстве отдала в интернат, поразила отношением к дочери: "Даже не верится..."

Ани Лорак, которую мама в детстве отдала в интернат, поразила отношением к дочери: "Даже не верится..."

Певица Ани Лорак продолжает публиковать яркие фото с праздника, который устроила в честь 10-летия своей дочки Софии Так, 42-летняя артистка поделилась новой порцией снимков с детской вечеринки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.

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