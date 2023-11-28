Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Алексей Тан

А чему удивляться то??.... ЭТО Нутро этого народца.. -Платим, только СВОИМ, то есть...Сами себе!... и евреи Санкт-Петербурга... по какой то причине... в "свои" не попадают.... вероятно, инородцы (явреи)... хотят сохранить... "тайну великую".... холокостом называемую.