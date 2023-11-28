Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Что касается  заселения Палестины, то выдавливали их немецкими репрессиями в предвоенной Гитлеровской Германии те же ...Евгений Сатановск...
  • Natalija Osminina
    Евреям .вообще, нравятся  хорошие земли. В России - в первую очередь Крым.   В 1927 году в СССР началось осторожное с...Евгений Сатановск...
  • Владислав Жильцов
    Правильнее назвать быдлостан или мазепии.Идут разговоры о ...

Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова огласила заявление о том, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о выплатах, предназначенных для переживших блокаду евреев, распространялись на всех граждан, находившихся в городе в течение того ужасного периода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А чему удивляться то??.... ЭТО Нутро этого народца.. -Платим, только СВОИМ, то есть...Сами себе!... и евреи Санкт-Петербурга... по какой то причине... в &quot;свои&quot; не попадают.... вероятно, инородцы (явреи)... хотят сохранить... &quot;тайну великую&quot;.... холокостом называемую.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх