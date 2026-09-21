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Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в Махачкале, есть пострадавшие

Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в Махачкале, есть пострадавшие

В Махачкале, в поселке Новый Хушет, произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме. Об этом сообщило МЧС Дагестана в MAX.

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