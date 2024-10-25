В руках россиян появилась новая купюра 5000 рублей

Фото: rg.ru В России введены новые купюры номиналом пять тысяч рублей. Важные новости России за неделю сообщают, что обновленные банкноты начинают появляться в различных регионах, включая Алтайский и Пермский края.
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