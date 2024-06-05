Федор Конюхов отправится в патриотическое плавание по Охотскому морю в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

Федор Конюхов через месяц отправится в свое патриотическое путешествие по Охотскому морю. Он намерен преодолеть около трех тысяч километров от Сахалина до Курильских островов, чтобы отметить 80-летие окончания Второй мировой войны.
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