Алтайские пожарные спасли щенка лайки, который провалился в глубокую яму

В Алтайском крае пожарные спасли щенка, который упал в 12-метровую яму. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, 19 августа в селе Солонешном в один из шурфов, который остался после работы геологов, упал щенок лайки по кличке Дара.