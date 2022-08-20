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Алтайские пожарные спасли щенка лайки, который провалился в глубокую яму

Алтайские пожарные спасли щенка лайки, который провалился в глубокую яму

В Алтайском крае пожарные спасли щенка, который упал в 12-метровую яму. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, 19 августа в селе Солонешном в один из шурфов, который остался после работы геологов, упал щенок лайки по кличке Дара.

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