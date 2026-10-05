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«Медузу» пела вся страна — а потом он исчез на два года: что произошло с Matrang и как он выглядит после долгого лечения

«Медузу» пела вся страна — а потом он исчез на два года: что произошло с Matrang и как он выглядит после долгого лечения

Когда «Медуза» выстрелила, Matrang за считаные месяцы превратился из малоизвестного исполнителя во Владикавказе в одного из самых обсуждаемых новичков русскоязычной сцены.

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