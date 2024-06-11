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Царьград

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В России спрос на товары для активного отдыха вырос на 70%

В России спрос на товары для активного отдыха вырос на 70%

Средняя стоимость «туристического набора» составляет 24 900 рублей.Исследователи Мегамаркета обнаружили, что спрос на товары для туризма и активного отдыха в России возрос на 70% по сравнению с предыдущим годом.

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