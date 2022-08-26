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«А я - выживу?!!»: жители каких стран имеют шансы спастись после глобального ядерного побоища

«А я - выживу?!!»: жители каких стран имеют шансы спастись после глобального ядерного побоища

Такого размахивания ядерными дубинками не было со времён Карибского кризиса 1962 года, но тогда эпицентром напряжённости была Куба и прилегающая территория США, а сегодня очагом возгорания страстей стала Европа.

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