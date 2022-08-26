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Жена Дмитрия Тарасова нервно высказалась о воссоединении с бывшим

Недавно футболист Дмитрий Тарасов решил сойтись с Ольгой Бузовой. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись почти шесть лет назад, но до сих пор любая новость о новом повороте в отношениях «тарабузиков» вызывает большой ажиотаж у поклонников.

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