Американские бронеавтомобили M1117 ASV на Украине

Предположительно, перевозка броневиков M1117 из Румынии на Украину, декабрь 2022 г. Кадр из видео Telegram / BMPD За последние три года США передали Украине достаточно большое количество боевых бронированных машин разных классов и типов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии