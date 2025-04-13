БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Американские бронеавтомобили M1117 ASV на Украине

Американские бронеавтомобили M1117 ASV на Украине

Предположительно, перевозка броневиков M1117 из Румынии на Украину, декабрь 2022 г. Кадр из видео Telegram / BMPD За последние три года США передали Украине достаточно большое количество боевых бронированных машин разных классов и типов.

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