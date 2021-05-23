Комсомольская правда

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В России 23 мая 2021 года выявлено 8 951 новый случай заражения коронавирусом

В России 23 мая 2021 года выявлено 8 951 новый случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 8 951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 23 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 001 505 человек.

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