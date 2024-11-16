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Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

Место женщины в обществе: сексисткие рекламные плакаты 50-х и 60-х годов

В 50-х и 60-х годах миром маркетинга заправляли мужчины. И именно они создавали выглядящие сейчас сексистскими рекламные плакаты крупных компаний, на которых женщины представлены как дополняющие мужчин существа второго сорта, люди без права голоса, имеющие влияние только в управлении домашним хозяйством.

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