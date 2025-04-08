Освобожденный из сектора Газа гражданин России заявил, что поверил в Бога

Гражданин Российской Федерации и Государства Израиль Александр Труфанов, который был освобожден из плена палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил представителям средств массовой информации в Москве, что в период нахождения в плену пришел к вере в Бога и начал изучать основы иудаизма.
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