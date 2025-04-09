Будем топить: Эстония угрожает России войной на Балтике

Парламент Эстонии рассмотрит законопроект с поправками, разрешающими военным применять силу к "подозрительным" торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры.
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