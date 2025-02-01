Бойцы СВО дали наставления будущим защитникам Родины

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы решили пообщаться с бойцами из разных боевых подразделений и узнать их мнение по такому вопросу: если ваш сын или дочь решат посвятить жизнь защите Родины, то какие наставления дадите? Позывной Болгар, 31 год (снайпер): – Наверное, скажу то, что говорю молодым бойцам, и то, что мне когда-то сказал мой наставник Алексей Алексеевич: «Ваша любимая книга – Устав, а в нём чётко сказано: будьте готовы стойко преодолевать тяготы военной службы».