Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бойцы СВО дали наставления будущим защитникам Родины

Бойцы СВО дали наставления будущим защитникам Родины

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы решили пообщаться с бойцами из разных боевых подразделений и узнать их мнение по такому вопросу: если ваш сын или дочь решат посвятить жизнь защите Родины, то какие наставления дадите? Позывной Болгар, 31 год (снайпер): – Наверное, скажу то, что говорю молодым бойцам, и то, что мне когда-то сказал мой наставник Алексей Алексеевич: «Ваша любимая книга – Устав, а в нём чётко сказано: будьте готовы стойко преодолевать тяготы военной службы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх