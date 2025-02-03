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Депутат Гаврилов: серая зарплата и перерывы в стаже снизят размер пенсии россиян

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Россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году, совершив ряд ошибок. Об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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