Депутат Гаврилов: серая зарплата и перерывы в стаже снизят размер пенсии россиян

Россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году, совершив ряд ошибок. Об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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