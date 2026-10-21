Населенные пункты освободили подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр». Андрей Аркадьев21-10-2026 12:39 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска установили контроль над населенными пунктами Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.
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