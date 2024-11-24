Медали и гранты получили карагандинцы на Президентской олимпиаде

В Астане завершилась XVII Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла. Участники из Карагандинской области завоевали три бронзовые медали, два образовательных гранта и одну почётную грамоту.
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