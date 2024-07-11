Политолог Гасанов: Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал соглашение, подписанное между Украиной и Польшей, которое предполагает создание элементов общей системы ПВО.
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