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Депрессия - это когда просмотр порнофильма заканчивается размышлением о трудной судьбе главной героини

Депрессия - это когда просмотр порнофильма заканчивается размышлением о трудной судьбе главной героини

После дождя несет папа на плечах ребенка лет трёх, переступает через лужи. Ребенок сверху смотрит и грустно просит:— Пап, а давай в луже попрыгаем.

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