Жители Ямала столкнулись с нарушениями Трудового кодекса

Около 40% работающих ямальцев сталкивались с абьюзом со стороны начальства. При этом на неподобающее поведение руководства чаще жалуются люди до 34 лет, сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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