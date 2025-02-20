В КБ № 8 в Обнинске открыли новое приемное отделение

19 февраля в Обнинске состоялось открытие нового приемного отделения в Клинической больнице № 8. В открытии принимали участие глава Калужской области Владислав Шапша, министр здравоохранения Анна Чернова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие почетные гости.
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