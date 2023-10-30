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Спички - не игрушка

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В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная "истерия" после высказываний Марии Захаровой

В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная "истерия" после высказываний Марии Захаровой

В Госдепартаменте США разгорелась нешуточная полемика после высказываний Марии Захаровой. В ответ на требование Вашингтона немедленно отменить решение России о создании военного союза латиноамериканских стран на территории США официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с типично бескомпромиссным ответом.

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