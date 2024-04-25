Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Требованием поставок большего количества вооружений и отказом от переговоров Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
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