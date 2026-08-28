«Так бывает»: омскому пенсионеру дали 9 лет колонии за ДТП. В пьяном виде он сбил на «островке безопасности» двух мужчин - они скончались.
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«Так бывает»: омскому пенсионеру дали 9 лет колонии за ДТП. В пьяном виде он сбил на «островке безопасности» двух мужчин - они скончались.
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