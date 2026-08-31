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Царьград

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Оверчук: переговоры ЕАЭС и Индии о свободной торговле успешны

Оверчук: переговоры ЕАЭС и Индии о свободной торговле успешны

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил о значительном прогрессе в переговорах Евразийского экономического союза с Индией по соглашению о свободной торговле, что может повлиять на цены и товарное предложение в странах ЕАЭС.

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