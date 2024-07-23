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SHOT: блогер МотоТаня погибла по вине турецкого байкера

SHOT: блогер МотоТаня погибла по вине турецкого байкера

Блогер МотоТаня погибла по вине турецкого блогера-байкера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.По данным, полученным из окружения Татьяны Озолиной, турецкие СМИ ошибочно сообщили, что байкерша врезалась в фуру.

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