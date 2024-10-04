Издана первая часть учебника по предмету «Иркутсковедение»

В Иркутске вышла первая часть учебного пособия по предмету «Иркутсковедение», созданного при участии профессоров иркутских вузов, учителей, историков и Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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