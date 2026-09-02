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Аргументы и Факты

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Генералов НАТО испугали шаги Ирана: главная новость войны 2 сентября

Генералов НАТО испугали шаги Ирана: главная новость войны 2 сентября

Внутриполитический кризис в американском оборонном ведомстве выходит на новый уровень. Отставка министра сухопутных войск Дэна Дрисколла, о которой сообщила The Wall Street Journal, стала не просто кадровым решением, а симптомом острого противостояния между главой Пентагона Питом Хегсетом и высшим военным командованием.

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