Генералов НАТО испугали шаги Ирана: главная новость войны 2 сентября

Внутриполитический кризис в американском оборонном ведомстве выходит на новый уровень. Отставка министра сухопутных войск Дэна Дрисколла, о которой сообщила The Wall Street Journal, стала не просто кадровым решением, а симптомом острого противостояния между главой Пентагона Питом Хегсетом и высшим военным командованием.
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