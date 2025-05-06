Косметолог назвала средство, омолаживающее кожу изнутри без гиалурона

Вторник, 6 мая. «Крым 24».Омолодить кожу изнутри можно с помощью полимолочной кислоты (ПМК) – это вещество представляет собой биоразлагаемый полимер, используемый, в том числе, для производства рассасывающихся хирургических нитей.
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