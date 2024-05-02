Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Автор: КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.
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