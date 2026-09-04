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Путин: число путешествий по России должно вырасти до 140 млн поездок в год

Путин: число путешествий по России должно вырасти до 140 млн поездок в год

Президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» заявил, что число путешествий по стране к 2030 году должно вырасти до 140 млн поездок в год.

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