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Мировое обозрение

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Дроны с хакерами не пройдут! Германию защитят «купол» и мобильные отряды

Дроны с хакерами не пройдут! Германию защитят «купол» и мобильные отряды

Министерство внутренних дел Германии готовит масштабную реформу системы безопасности: ведомство Александра Добриндта разрабатывает общенациональный план защиты от беспилотников и кибератак.

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