Глобальный рынок газа готовится к масштабной распродаже ненужного сырья

Цены на газ в Европе выросли до максимума – 415 долларов за тысячу кубометров – во вторник в результате сокращения поставок на фоне приближающегося окончания действия соглашения о транзите газа через Украину.
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