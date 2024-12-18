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Глобальный рынок газа готовится к масштабной распродаже ненужного сырья

Глобальный рынок газа готовится к масштабной распродаже ненужного сырья

Цены на газ в Европе выросли до максимума – 415 долларов за тысячу кубометров – во вторник в результате сокращения поставок на фоне приближающегося окончания действия соглашения о транзите газа через Украину.

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