Штраф за перепланировку квартиры без разрешения в 2026 году — что нужно знать

В 2026 году вопросы перепланировки квартир остаются актуальными для собственников жилья. Незаконные изменения в планировке — от сноса стен до установки дополнительных сантехнических узлов — могут повлечь серьёзные штрафы, а в некоторых случаях потребовать восстановительных работ за свой счёт.