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Штраф за перепланировку квартиры без разрешения в 2026 году — что нужно знать

Штраф за перепланировку квартиры без разрешения в 2026 году — что нужно знать

В 2026 году вопросы перепланировки квартир остаются актуальными для собственников жилья. Незаконные изменения в планировке — от сноса стен до установки дополнительных сантехнических узлов — могут повлечь серьёзные штрафы, а в некоторых случаях потребовать восстановительных работ за свой счёт.

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