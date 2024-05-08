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В Казахстане началась волна "зачистки" мигрантов из Таджикистана

В Казахстане началась волна "зачистки" мигрантов из Таджикистана

Казахстан стал еще одной страной, где не рады видеть граждан Таджикистана. Проводятся массовые рейды полиции и депортация мигрантовКазахстан вслед за Россией в усиленном режиме стал проверять мигрантов из стран Центральной Азии, в частности, под особым контролем находятся граждане Таджикистана.

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