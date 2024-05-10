Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты Д-30 показали работу по уничтожению ВСУ с закрытых позиций

Расчеты Д-30 показали работу по уничтожению ВСУ с закрытых позиций

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и живую силу украинских боевиков в зоне СВО.

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